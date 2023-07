L’incubo delle liste d’attesa, la Regione stanzia nove milioni di euro

Oltre 9 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa, recuperando prestazioni ambulatoriali, ricoveri ospedalieri e attività afferenti allo screening. Sono quelli previsti nel piano di autorizzazione della spesa (disponibilità del bilancio 20232025) approvato ieri dalla giunta regionale. Spiega l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini (nella foto): "Si tratta di un percorso avviato un anno fa, con 12 milioni di euro di fondi ministeriali, che doveva servire a recuperare le moltissime prestazioni non effettuate durante la pandemia, e che abbiamo speso solo in parte. Nonostante quanto fatto nel 2022, permane un numero di prestazioni ancora da recuperare e con questi fondi vogliamo raggiungere l’obiettivo". In questo contesto stona l’adesione agli screening, fondamentali per la prevenzione. "Abbiamo recapitato l’82% degli inviti a tutti gli interessati – sottolinea l’assessore – ma l’adesione è stata molto bassa, solo il 20%".

Nei giorni scorsi, intanto, lo stesso Saltamartini ha incontrato i vertici di Confartigianato, insieme ad Anap e Ancos, per discutere il piano socio-sanitario regionale, un tema di particolare importanza per l’associazione che rappresenta 11mila pensionati, oltre 7mila imprese e 20mila nuclei familiari. "Il nuovo piano, che dovrà essere approvato dal consiglio regionale entro le prime settimane di agosto – ha detto l’assessore – punta ad una riforma che rinnovi sensibilmente la qualità dei servizi sanitari". Tra gli obiettivi principali c’è il potenziamento dei servizi territoriali, con particolare attenzione alla riduzione delle liste di attesa e della mobilità passiva. Con le case di comunità si punterà ad avere strutture capaci di fornire assistenza grazie all’impiego di infermieri, tecnici e medici di medicina generale. "Siamo convinti – ha detto Renzo Leonori, presidente interprovinciale Anap – che il nuovo piano sarà migliorativo e garantirà servizi sempre più puntuali". "Questa riforma – ha commentato il segretario Confartigianato Imprese Giorgio Menichelli – si adatta sicuramente meglio alla nostra città-regione che ha una densità abitativa molto distribuita. La sanità come servizio pubblico essenziale non deve più essere ospedalocentrica, ma di prossimità, senza ovviamente rinunciare alle eccellenze ospedaliere di cui possiamo vantarci".

Franco Veroli