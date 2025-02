L’incubo delle liste d’attesa. Marini: "Spesso è colpa di prescrizioni inadeguate"

"Abbiamo istituito un apposito ufficio per le liste di presa in carico, con personale dedicato che richiama quotidianamente gli utenti. È massimo lo sforzo da parte della Direzione rispetto a questa problematica. Tuttavia bisogna sottolineare che spesso è un problema di appropriatezza prescrittiva non adeguata, così come succede per gli accessi impropri nei pronto soccorso, dove l’80% dei casi è dato da codici bianchi, verdi e azzurri che dovrebbero essere trattati dalla medicina territoriale." È quanto affermato in merito alle liste d’attesa da Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast, nel corso della presentazione dell’Atto aziendale alle associazioni provinciali che promuovono la salute, ordini professionali e rappresentanti delle Università.

Un incontro che si è svolto nella sala riunioni della Provincia a Piediripa, e in cui – tra l’altro – si è parlato anche di carenza dei medici di famiglia, guardia medica, e aggressioni agli operatori sanitari. Una discussione da cui è emersa una comune volontà di sedersi insieme intorno ad un tavolo secondo una logica di collaborazione, superando particolarismi e divisioni. Il comune denominatore che ha animato i rappresentanti intervenuti dopo la presentazione della bozza del documento da parte del direttore Marini è stato quello di ripartire dal territorio e dalla rete integrata dei servizi erogati dai Distretti, così da dare risposte immediate ai bisogni di salute dei cittadini. Tra i presenti sono intervenuti, tra gli altri, Romano Mari, presidente dell’Ordine dei Medici, Renato Rocchi, vice presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, Rita Fiorentini, direttrice del corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di Univpm, i presidenti del Comitato civico Sanità maceratese, dell’Aido provinciale, dell’Associazione Help di San Severino, delle Cure Palliative di Macerata, dell’Avis maceratese, della Croce Rossa di Matelica e dei traumatizzati cranici regionale.

"Questo incontro – ha sottolineato Marini – getta le basi di una collaborazione preziosa per condividere problematiche contingenti e soluzioni. Dobbiamo adoperarci affinché la percezione dei cittadini nei confronti dei nostri professionisti sanitari sia quella reale, cioè di chi lavora con abnegazione, senso del dovere e spirito di sacrificio, nonostante i rischi a cui va incontro. Migliaia sono le risposte pronte ed esaurienti che forniamo ogni giorno ai cittadini, questo lavoro non può passare in secondo piano, va evidenziato nonostante ci sia ancora molto da fare e migliorare".

f. v.