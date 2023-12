L’incubo di una ragazzina. Anni di violenze e stalking, condannato l’aguzzino

Per aver abusato di una ragazzina da quando aveva 14 anni, dopo averla conosciuta su TikTok, costringendola a subire rapporti sessuali e compiere atti di autolesionismo, un 24enne è stato condannato a dodici anni di reclusione. Il ragazzo, che era stato arrestato lo scorso maggio dalla polizia con le accuse di violenza sessuale e stalking, si trova tuttora in carcere a Pesaro. Nel suo cellulare, anche un migliaio di immagini pedopornografiche. La vicenda era iniziata nel 2019. Il ragazzo, di origini bangladesi e residente in provincia di Venezia, aveva conosciuto tramite il social network TikTok la ragazzina residente nel Maceratese. Ma dalla gentilezza iniziale, il ragazzo era passato ben presto ad altri toni. La 14enne era stata convinta a inviare foto senza vestiti, e poi quelle immagini erano diventare l’arma usata contro di lei: il giovane infatti la minacciava di diffonderle ovunque. Così la studentessa si era trovata costretta a compiere atti di autoerotismo e autolesionismo: si doveva ferire con oggetti taglienti, incidere con gli spilli il nome sul petto, alzarsi di notte per una doccia gelata, indursi il vomito, e sempre filmando quello che faceva.

Dal 2021, il bangladese aveva iniziato anche a raggiungerla nelle Marche, una volta al mese, dandole appuntamento a Porto Recanati. E in quelle occasioni una volta lei era stata picchiata e minacciata con un coltello, e ogni volta era stata costretta ad avere rapporti sessuali con il 24enne. Il ragazzo aveva poi iniziato a dire alla maceratese che, appena lei avesse compiuto 17 anni, lui l’avrebbe portata con sé a Venezia per sposarla. E forse di fronte a questa prospettiva, dopo tre anni di paura e sofferenza, lei aveva trovato la forza di chiedere aiuto per cercare di uscire da quel tunnel degli orrori. La giovane si era confidata con i professori della sua scuola, che subito si erano rivolti alla Squadra mobile. E dopo le prime indagini, lo scorso maggio il ragazzo è stato arrestato. Ieri per lui si è tenuta l’udienza preliminare. In aula, il 24enne ha voluto dire di essere innamorato davvero della maceratese, e di aver avuto l’intenzione di sposarla. Per lui gli avvocati Chiara Cecchini e Maria Parrino hanno chiesto il processo con il rito abbreviato. E il giudice Daniela Bellesi, accogliendo la richiesta di condanna del pm Claudio Rastrelli, ha inflitto all’imputato la pena di dodici anni di reclusione. In aula i familiari della ragazzina, ormai 18enne, si sono costituiti parti civili con l’avvocato Egle Asciutti. È invece ancora in corso a Venezia l’inchiesta sul materiale pedopornografico trovato in un secondo cellulare del 24enne: c’erano circa un migliaia di foto oscene archiviate nel telefonino, che lui portava anche con sé quando scendeva nelle Marche.