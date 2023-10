Linda Valori ospite al Mugellini Festival con "Mothersland, tra radici ed evoluzioni"

Domenica, alle 17.30, il Mugellini Festival di Potenza Picena ospiterà Linda Valori, cantante molto apprezzata sulla scena blues internazionale, che porterà sul palco della Cappella dei Contadini il suo nuovo spettacolo "Mothersland, tra radici ed evoluzioni". Durante il concerto, la voce di Linda sarà accompagnata dalle sculture dell’artista e scenografa Antonella Castelli (nella foto). La cantante marchigiana, nota soprattutto per la sua grande estensione di voce, sarà accompagnata da alcuni tra i più talentuosi ed esperti musicisti jazz, Emanuele Evangelista, Gabriele Pesaresi e Andrea Elisei, con i quali Linda Valori ha consolidato, negli anni, un repertorio che spazia dall’etnojazz allo sperimentale.

Testi e sonorità passionali e ricercate in grado di coinvolgere intensamente il pubblico. Scoperta da Tony Renis e Simona Ventura, Linda Valori nel 2004 ha partecipato alla 54° edizione del Festival di Sanremo conquistando il terzo posto e per ben sei volte è stata invitata a esibirsi di fronte ai pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco. Ha inciso il suo ultimo album "Days like this" negli Stati Uniti.

Va ricordato che il festival, dedicato al pianista Bruno Mugellini, è una fusione tra arti. Ciascuna serata propone infatti un contenuto misto: musica, parola e arte visiva si incontrano. Una formula, questa, innovativa che permette al festival di convogliare a Potenza Picena i migliori musicisti e talenti del panorama artistico internazionale e di attrarre pubblico da tutta la regione. I biglietti per il concerto di Linda Valori sono disponibili sul circuito Ciaotickets al prezzo di 10 euro (biglietto ridotto di 8 euro per studenti e over 65 anni).