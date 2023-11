Linee guida e misure per ridurre il sovraffollamento dei Pronto soccorso

Ambulatorio per i codici minori, modello organizzativo predefinito per il boarding, campagne informative per un accesso appropriato e contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari, più coinvolgimento delle direzioni generali. Sono queste le misure che la Regione sta mettendo in atto per ridurre il sovraffollamento nei Pronto soccorso e garantire un servizio migliore ai cittadini. "Sono ancora troppi i pazienti che si rivolgono ai Pronto soccorso - sottolinea l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini -. Questo accade perché il territorio non è sempre in grado di dare risposte soddisfacenti. Bisogna rafforzare la medicina territoriale attraverso i finanziamenti del Pnrr e la formazione dei medici di base, oggi in numero insufficiente a causa di una errata programmazione". Le linee guida per la presa in carico nella rete dell’emergenza–urgenza, sono state definite secondo un percorso di condivisione con i professionisti dei Pronto soccorso. Ogni ospedale si dovrà dotare di un modello organizzativo predefinito di boarding (attesa da parte del paziente di un posto letto in reparto dopo la decisione di ricovero), con un manuale di triage che dettaglia in modo univoco le modalità di attribuzione dei codici di priorità. Viene suggerita l’organizzazione di ambulatori per i codici minori, per differenziare le attività di presa in carico e ridurre i tempi di attesa, attivando il ’fast track’, cioè l’avvio del paziente dal triage direttamente alla visita specialistica richiesta. Accessi e percorsi verranno periodicamente monitorati dall’Agenzia regionale sanitaria (Ars), anche per responsabilizzare maggiormente le direzioni aziendali, in modo da prevenire il sovraffollamento. Tolleranza zero per contrastare la violenza nei confronti degli operatori sanitari e campagne informative per l’uso appropriato del Pronto soccorso. Saltamartini, infine, ricorda che, per ridurre il ricorso alle cooperative, le tariffe orarie per prestazioni aggiuntive di medici e infermieri dei pronto soccorso sono state aumentate, rispettivamente a 100 e 50 euro.