L’infermiere perde appeal. Meno di 50 iscritti al test

A fronte di poco meno di 400 posti disponibili, le domande per accedere al corso di laurea in scienze infermieristiche sono poco meno di 300. Nelle Marche, come nel resto d’Italia, quella che fino a non molto tempo fa era considerata una professione "nobile", poiché volta alla cura e all’assistenza della persona, e anche sicura, spesso con contratti a tempo indeterminato, non attrae più.

La nostra provincia non fa eccezione: al momento le iscrizioni al polo maceratese, che fa capo alla Politecnica delle Marche, può contare su un numero di iscrizioni che non raggiunge le 50 unità rispetto ai 70 posti disponibili. Una tendenza già iniziata negli anni passati, ma che sembra consolidarsi e che, se si confermerà negli anni a venire, con un ulteriore calo delle domande di iscrizione, potrebbe addirittura mettere in discussione il mantenimento del corso di laurea nella sede di Macerata. Questo il quadro, rispetto al quale la carenza di infermieri è destinata ad accentuarsi, anche perché i numeri sopra riportati sono riferiti alle domande di accesso al corso di laurea: bisognerà vedere quanti saranno i candidati che avranno superato il test, perché quelli che non riusciranno a farlo si tradurranno in una ulteriore riduzione.

Non pochi osservatori hanno posto in relazione le poche domande per accedere ad Infermieristica con la nuova modalità di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia che non si basa più sul tradizionale test d’ingresso, ma su un "semestre filtro" con iscrizione libera, seguito da tre esami (Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia). Sono previsti due appelli: il 20 novembre e il 10 dicembre, i punteggi conseguiti nei singoli esami saranno validi per la formazione della graduatoria nazionale che sarà probabilmente pronta a gennaio. Coloro che si sono iscritti a Medicina ma che non supereranno il semestre filtro potrebbero, a quel punto, optare per il corso di laurea in Scienze Infermieristiche che, però, nel frattempo avrà chiuso le immatricolazioni. Alla fine della partita, gli infermieri sono sempre meno e tra quelli che ci sono un numero crescente sceglie di andare a lavorare all’estero dove, anche in forza della possibilità di potersi specializzare, sono pagati molto di più che in Italia.

L’idea di "importare" infermieri dall’estero non sta in piedi, poiché mancano anche negli altri paesi. Bisogna intervenire in maniera concreta sulle remunerazioni, anche perché senza un intervento strutturale in grado di ridare attrattività alla professione la carenza non sarà più un problema della professione, ma del Paese. Un discorso che vale anche per i medici, sempre più tentati dal lasciare il sistema sanitario pubblico. Solo per citare un caso recente, sono tre i professionisti che hanno lasciato l’Ortopedia dell’ospedale di Civitanova: uno per avvicinarsi alla sua terra d’origine, gli altri due per andare a lavorare in strutture private, con retribuzioni decisamente superiori.