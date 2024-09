L’Inferno dantesco in notturna per le vie di Penna San Giovanni Domani a Penna San Giovanni, lo spettacolo itinerante "L'Inferno di Dante" della compagnia Teatro LIoLÀ, regia di Enrico Borsini, ripercorre i momenti più toccanti dell'opera dantesca. Un'esperienza immersiva nel centro storico da non perdere.