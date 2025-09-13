Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente inseguimentoPiramide di lettiniMigliori ospedaliBrioche più buoneSagre weekendClassifica pizzerie
Acquista il giornale
CronacaL’Inferno di Dante intorno al lago di Cingoli
13 set 2025
GIANFILIPPO CENTANNI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. L’Inferno di Dante intorno al lago di Cingoli

L’Inferno di Dante intorno al lago di Cingoli

Intorno al lago di Cingoli oggi dalle 20.30, l’Inferno di Dante, il suggestivo spettacolo itinerante proposto da Teatro LioLà, la...

Teatro LioLà dal 2015 rappresenta la prima cantica della Divina Commedia

Teatro LioLà dal 2015 rappresenta la prima cantica della Divina Commedia

Per approfondire:

Intorno al lago di Cingoli oggi dalle 20.30, l’Inferno di Dante, il suggestivo spettacolo itinerante proposto da Teatro LioLà, la compagnia cingolana che nel 2015 ha iniziato a rappresentare la prima cantica della Divina Commedia in tanti borghi storici marchigiani: sempre confortate dai più soddisfacenti consensi le sessanta repliche. "In questa conclusione dell’estate – ha spiegato Enrico Borsini, regista dell’opera – per onorare la bellezza del luogo si è deciso di riportare l’Inferno ‘a casa propria’, mettendolo in scena nel borgo di Castreccioni sovrastante all’invaso". E nel dantesco viaggio il pubblico sarà guidato lungo un percorso in cui si confronterà con i più controversi e affascinanti personaggi dell’oltretomba. "Caronte, Minosse, Francesca da Rimini, Farinata degli Uberti, Pier delle Vigne, Ulisse e il Conte Ugolino – precisa Borsini – saranno interpretati per impersonarli in ciascuno dei i sette distinti episodi, animati dai ventiquattro componenti di Teatro LioLà". Dall’inizio della rappresentazione e per i successivi cinque turni a distanza di venti minuti l’uno dall’altro il pubblico, diviso in gruppi di circa venticinque persone, potrà iniziare il proprio itinerario, teatrale e non solo, della durata di circa settanta minuti. "Siamo certi che il fascino del teatro itinerante all’aperto, in notturna nel palcoscenico naturale tra le vestigia dell’antico Castrum permetterà di vivere – sottolinea Borsini - un’esperienza unica, dall’incontro tra la poesia e la prosa, che esalta la potenza dei versi dell’Alighieri". Per partecipare è consigliabile prenotare al numero 328-5422614.

Gianfilippo Centanni

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata