L’Inferno in versione attuale

Conto alla rovescia per la decima edizione del Civitanova Film Festival, continuano gli appuntamenti con il regista. Domani alle 21.15, al cinema Cecchetti, verrà proiettato il documentario ’Mirabile Visione: Inferno’. A seguire, i direttori artistici del CFF, Michele Fofi e Peppe Barbera, rifletteranno con il regista Matteo Gagliardi sulla pellicola. Il documentario ’Mirabile Visione: Inferno’ è una rilettura straordinaria mente attuale e visionaria della Divina Commedia di Dante Alighieri con le illustrazioni ottocentesche del pittore parmense Francesco Scaramuzza. Accompagnati nella discesa agli inferi dalla professoressa Argenti (Benedetta Buccellato) e dalle parole di Padre Guglielmo (Luigi Diberti), vengono radiografati i mali del nostro tempo, con ogni cerchio dell’Inferno che diventa la rappresentazione della società moderna. Il film ha ricevuto i patrocini dei Comuni di Napoli, Firenze, Ravenna, Parma, Macerata, Mantova, Ancona, Ascoli Piceno, Fano, Pescara, Matera, Conegliano, Bari, Imola oltre al patrocinio di Società Dante Alighieri, Save the Planet, Fondazione Univerde e Senzatomica. Biglietti: intero 5 euro, ridotto 4 euro. Il film, per la sua forte vocazione didattico-pedagogica, sta inoltre diventando di grande interesse negli istituti scolastici italiani, suscitando lo stupore dei giovanissimi in sala. Per lo stesso motivo, il film è stato proiettato il 21 marzo in Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Senato della Repubblica) a Roma, davanti a un nutrito gruppo di parlamentari.