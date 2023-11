’L’Infinito’ in musica: "Un’emozione unica"

Grande emozione ieri al Centro Nazionale di Studi Leopardiani per l’ascolto e la visione del video (scaricabile dal sito del Cnsl) della poesia ’L’Infinito musicata’ dal compositore Massimo Varini il cui spartito è stato donato dall’Ad della Algam Eko, Stelvio Lorenzetti, a Fabio Corvatta presidente dell’Ente di cultura. Lo spartito musicale nasce dall’estro di Massimo Varini. Lorenzetti nel ringraziarlo ha ricordato che è tra i migliori chitarristi della scena mondiale. "Le immagini girate per il video mi hanno dato un’emozione incredibile – ha detto l’amministratore delegato della Algam Eko –. Ho provato, allora, a stendere un tappeto musicale sopra le immagini e a suonare la chitarra sulle parole meravigliose de l’Infinito. È stato molto bello e vi ringrazio per avermi dato questa possibilità".

A coinvolgere i presenti nel recitare i versi leopardiani musicati da Varini è stata poi la voce di Giuliano Sangiorgi (fondatore dei Negramaro). In sala, oltre al sindaco Antonio Bravi, presenti la referente del Fai Orto sul Colle dell’Infinito Alessandra Troilo e la direttrice del Villaggio delle Ginestre suor Barbara Brunalli. L’Ad di Algam Eko ha sottolineato la sua appartenenza recanatese, al pari di quella azienda, appunto la Eko, che ha voluto celebrare il sessantesimo dalla fondazione con una chitarra 100% Made in Italy chiamata "L’Infinito". "Non mettiamo limiti alla Provvidenza – ha commentato Fabio Corvatta ricordando le iniziative assunte per celebrare, dal 2019 ad oggi, il Bicentenario dell’Infinito –. Mi auguro che questo incontro possa essere il primo di una collaborazione con Massimo Varini che ringraziamo per il dono e per la professionalità. Credo anche che il video de l’Infinito simboleggi anche il lavoro svolto finora per diffondere la poetica leopardiana nel mondo, operazione che ci ha visti in azione con il sostegno di molti, del Ministero, della Regione, del Comune, del Fai e di tanti artisti che generosamente hanno donato tempo e professionalità per lo scopo che il Cnsl si prefigge dal 1937, anno della sua fondazione".

Asterio Tubaldi