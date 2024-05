L’Infinito tradotto in cento lingue

Presentazione in grande stile al Salone del Libro di Torino per il volume (edizioni Kryes) con le cento traduzioni dell’Infinito di Giacomo Leopardi, voluto dal Centro nazionale di studi leopardiani e dal Comitato nazionale per il bicentenario del citato idillio. Da un luogo simbolo, appunto il Salone del Libro di Torino, era partita nel 2019 – con la presentazione del Comitato nazionale guidato dall’indimenticato ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua e del programma delle attività – l’avventura delle celebrazioni dell’Infinito il cui valore è stato sancito, al massimo livello istituzionale e di autorevolezza, dalla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 26 settembre del 2019 a Recanati. A Torino, interventi intensi ed evocativi come quello di Mario Turetta, segretario generale del ministero della cultura, che è partito dall’incipit dell’Infinito per poi percorrere in poche righe decenni di esperienze e di sentimenti: "Quando lessi per la prima volta L’infinito fui fulminato da quell’inizio, “sempre caro“. Cos’è che è davvero caro? In che modo qualcosa può restare necessario, fondamentale, appunto per sempre caro"?

La prima copia del volume è stata donata al presidente Sergio Mattarella che, con un biglietto di suo pugno, ha voluto testimoniare gratitudine al Cnsl e al presidente Fabio Corvatta. "Grande la soddisfazione – è il commento del presidente Corvatta – per le tante iniziative in Italia e nel resto del mondo, promosse da un Comitato nazionale che, per il livello e il numero delle attività svolte, si è visto prorogare il mandato e dall’impegno triennale si è passati a quello quinquennale. Colgo l’occasione per ringraziare la contessa Olimpia Leopardi per la collaborazione e per la vicinanza, ricordando che l’idea di celebrare il bicentenario di una poesia, fino ad allora inedita, nacque da un colloquio con lei. Un particolare che mi ha colpito in questi cinque anni è il grande interesse dei giovani, ne è testimonianza il premio Leopardi rivolto alle scuole che ogni anno cresce per qualità e per quantità".