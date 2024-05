L’inflazione continua a correre: "Aggravio di 302 euro a famiglia"

Macerata è una delle città più care d’Italia. Ad aprile l’inflazione ha segnato un +1,5% con un aggravio annuo per una famiglia media di 302 euro, valori che la collocano al sedicesimo posto nella classifica nazionale. È quanto emerge dalla periodica rilevazione dell’Unione nazionale consumatori, elaborata sulla base dei dati territoriali Istat, resi noti giovedì. Macerata, però, con riferimento alle città monitorate, è anche il capoluogo con l’inflazione più elevata delle Marche.

Ad Ascoli l’inflazione è cresciuta molto meno, appena lo 0,3%, con una spesa annua aggiuntiva di 60 euro (59esimo posto in classifica); ancor meno ad Ancona, dove è stato registrato un aumento dello 0,1% (62esimo posto in classifica). Il dato maceratese è più del doppio di quello medio marchigiano che indica un aumento del costo della vita dello 0,7%. Come già accaduto in precedenza, a pesare sui rincari è soprattutto il carrello della spesa, e questo desta qualche preoccupazione, non solo perché le cose vanno decisamente meglio per le altre città delle Marche, ma anche perché, nel quadro generale italiano, ci sono regioni e anche diversi capoluoghi in deflazione, cioè dove i prezzi, piuttosto che aumentare, diminuiscono "In testa alla top ten delle città più care d’Italia – sottolinea l’Unione nazionale consumatori – c ‘è Venezia, dove l’inflazione registra un + 1,9%, la più alta d’Italia, ex aequo con Siena e Brindisi, e si traduce nella maggior spesa aggiuntiva media per una famiglia veneziana di 501 euro. Medaglia d’argento per Siena, dove il rialzo dei prezzi dell’1,9% determina un incremento di spesa annuo pari a 485 a famiglia. Medaglia di bronzo per Parma e Rimini che con +1,6% hanno una spesa supplementare pari a 435 euro annui per una famiglia media". A seguire Milano (+1,4%, pari a 400 euro), poi Firenze (+1,5%, +392 euro), al sesto posto Trieste (+1,6%, +391 euro), poi Padova (+1,5%, +386 euro), ottava Benevento con la seconda inflazione più elevata d’Italia, +1,8% pari a +385 euro, poi Arezzo (+1,5%, +383 euro). Chiude la top ten Napoli (+1,7%, +375 euro), terza in Italia in quanto a inflazione. Sono otto, invece, le città in deflazione, quelle dove i prezzi sono in calo. "Al primo posto Aosta dove c’è la deflazione più alta d’Italia, pari a -0,9%, per una famiglia media si traduce nel risparmio di 234 euro l’anno. Poi Imperia (-0,6%, 134 euro) e Caserta (-0,5%, 107 euro l’anno). Le regioni più "costose" sono il Veneto, con un’inflazione annua a +1,3%, con un aggravio medio a famiglia di 324 euro l’anno; la Toscana, dove la crescita dei prezzi dell’1,2% implica un incremento del costo della vita di 297 euro l’anno; terza l’Emilia Romagna +1%, +264 euro l’anno). Solo tre le regioni in deflazione: Valle d’Aosta, Molise e Abruzzo.