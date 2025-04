L’informatico:: "Nella sanità da 43 anni"

"Sono grato e orgoglioso per questa onorificenza". È il commento a caldo del civitanovese 67enne Franco Tappatà; da 43 anni si occupa di informatica nel Gruppo Kos (ex Gruppo Santo Stefano) di Porto Potenza Picena, leader italiano nella sanità privata. Ha formato collaboratori e migliorato i processi aziendali. Al suo arrivo, a inizio anni Ottanta, al Santo Stefano c’era solo una macchina elettrocontabile. Il resto era gestito tutto a mano. Ora l’azienda conta 2.500 computer distribuiti in oltre 100 sedi in Italia. Qualcosa che un tempo era inimmaginabile. Tappatà è un service manager, supervisiona il funzionamento di questi sistemi. "Da allora ad oggi tante sono state le trasformazioni tecnologiche: un tempo l’uso del computer era per poche persone, oggi l’informatica è diffusa, tra pc, internet, smartphone – spiega il civitanovese –. Cerchiamo di adottare le trasformazioni che il mercato offre affinché l’azienda sia sempre aggiornata e usufruisca di strumenti informatici digitali. Da qui in avanti, in dieci anni, l’intelligenza digitale cambierà molto il mondo del lavoro. Non potrò essere attore degli infiniti cambiamenti futuri". Finora ogni giorno, in campo, ha messo il suo costante impegno, la dedizione e la serietà. "Voglio esprimere profonda gratitudine per essere diventato maestro del lavoro – conclude –. La parola "grazie" si usa sempre troppo poco ormai, come se tutto fosse dovuto". Il Gruppo Kos ha una rete di strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicata all’assistenza delle persone fragili, alle cure, alla riabilitazione e alla diagnostica.

l. g.