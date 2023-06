L’ingegnere Medori è critico: "Per costruire si sfida la natura riducendo i vincoli idrogeologici"

Domani il consiglio comunale esaminerà una variante, già adottata mesi fa e che ora deve essere approvata, mirata alla realizzazione di un edificio a vocazione commerciale (concessionaria di auto) a ridosso degli argini del fiume Chienti e l’ingegnere Giorgio Medori, professionista conosciuto in città e attento alla decisioni dell’urbanistica comunale, fa una considerazione amara: "Cantiano, Senigallia, Ischia e l’Emilia-Romagna non insegnano nulla. Anzi, addirittura si sfida la natura riducendo i vincoli idrogeologici esistenti per costruire. Ciò accade a Civitanova, dove è stata adottata il 24 ottobre 2022 una variante al piano regolatore che, anche con il parere della commissione urbanistica contrario, andrà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva". Per Medori a Civitanova "si va controcorrente. Invece di mantenere o aumentare i vincoli idrogeologici, si riducono illegittimamente". Concetti espressi in un’osservazione alla variante da lui presentata in sede di commissione consiliare urbanistica e da questa respinta, in cui ribadiva la critica alla scelta dell’amministrazione del sindaco Ciarapica di adottare un progetto che impatta con la zona retrostante al locale La Serra "individuata dal piano regolatore – spiega Medori – come area verde e che diventa edificabile con 3.400 metri quadrati di superficie commerciale senza rispettare il vincolo Ppar del fiume Chienti, che alla foce è di 175 ml dalle sponde, con inedificabilità assoluta. In aggiunta si vorrebbe realizzare un parcheggio pubblico in area a rischio Piano assetto idrogeologico Pai R4 massimo di esondazione, proibito dalle norme del Ppar con l’articolo 29 artatamente eluso". "I consiglieri che voteranno – conclude – devono essere pienamente coscienti della responsabilità che si assumono con l’approvazione definitiva di questa variante assurda e illegittima".