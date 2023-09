"L’ingegneria umanistica applicata a voce e musica"

Il Minimo Teatro presenta mercoledì alle 20.30 il nuovo oggetto di studio della classe di Ingegneria Umanistica. Nella sede di borgo Sforzacosta 275, Maurizio Boldrini entrerà nel dettaglio del tema scelto per l’anno di corso che inizierà ad ottobre: voce recitante e musica dal vivo. La recente e rinnovata collaborazione di Boldrini con il musicista Lucio Matricardi (a Visso con il recital La voce di Giacomo Leopardi) ha aperto una nuova prospettiva sul "come" la voce possa muovere nelle stanze sonore create dalla musica. La combinata d’arte BoldriniMatricardi sarà apripista di un nuovo panorama che conterrà interrogativi e risposte per i sensi estetici delle arti.

La serata di presentazione, aperta ad allievi e pubblico, sarà particolarmente densa perché in apertura ci sarà la videoproiezione di alcuni frammenti dell’ultimo lavoro della classe di Ingegneria Umanistica fatto a Roma all’inizio di luglio: Poesia Capitale. Il documentario è stato realizzato dal fotografo Luciano Serini ed è un’ottima documentazione di un capolavoro che segna un’arte combinatoria derivata da quel quarantennale moto controcorrente che si chiama Minimo Teatro.