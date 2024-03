Lingue classiche e teatro antico, esperti a confronto

Un confronto tra diverse metodologie per insegnare le lingue classiche attraverso la vitalità del teatro antico è in programma per venerdì 8 marzo. Lo organizza l’Università di Macerata con il sostegno della Fondazione Carima. La giornata di studio, intitolata "Scaena magistra: perché mettere in scena i classici", si terrà nell’aula magna "Proietti" in via Garibaldi 20, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, ed è curata da Francesco Boldrer, docente Unimc, e da Luca Lattanzi, docente di lettere del liceo Annibal Caro di Fermo. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione Carima. Il presidente Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi (foto) porterà il saluto all’avvio dei lavori.