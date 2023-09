Lingue dei segni, lo Sferisterio si colora di blu

Sabato scorso lo Sferisterio si è illuminato di blu in occasione della "Giornata internazionale delle lingue dei segni", stabilita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare ogni anno al mondo la necessità di riconoscere, promuovere e proteggere le oltre 200 differenti lingue dei segni nel mondo. "L’amministrazione comunale ha accettato la sfida patrocinando l’iniziativa – spiega il vicesindaco e assessore comunale alle Politiche sociali, Francesca D’Alessandro – e illuminando lo Sferisterio di blu, per riaffermare il nostro impegno a supportare le lingue dei segni, sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sordità ed esprimere vicinanza alla comunità sorda globale. Un’azione semplice ma significativa, a dimostrare anche che Macerata è sempre più una città inclusiva". Dal 1951 il fiocco blu è stato definito quale simbolo della lotta delle comunità sorde nel corso dei secoli per l’uguaglianza nella società, i diritti umani delle persone sorde e il riconoscimento delle lingue dei segni nazionali.

re. ma.