"Link, il sindaco non sia succube del suo partito"

"Cosa pensa l’amministrazione della Link university a Macerata? Intende confrontarsi con Unimc e con la Regione?". Macerata Bene comune chiederà in consiglio comunale, lunedì prossimo, che la posizione dell’amministrazione e del sindaco sulla possibilità di aprire la Link university a Macerata venga chiarita. Il sindaco Parcaroli ha dichiarato: "Quando la questione sarà di mia competenza, mi informerò per capire come vorranno muoversi e di quali spazi avranno bisogno".

"Sorprende che il sindaco della città capoluogo, nonché presidente della Provincia, non comprenda che la questione è già di sua competenza. La Link ha proposto Macerata come sede dei corsi di Odontoiatria e protesi. Dice anche di non essere stato interpellato. Come è possibile che non consideri urgente convocare subito i rettori delle università e valutare le criticità che da subito hanno manifestato – commenta la consigliera Stefania Monteverde –, il rettore McCourt sulla stampa ha usato parole forti e chiare dicendo che le università delle Marche sono sotto attacco con l’arrivo della Link university, della Marconi e di altri atenei telematici. E ha ribadito l’urgenza di fare sinergia tra enti pubblici. Invece il sindaco sembra cadere dalle nuvole, come se la cosa non lo riguardasse. Ma non può non comprendere che valorizzare le università telematiche significa sottrarre risorse, spazi per le università pubbliche. È necessario che il sindaco non sia succube delle ragioni del suo partito, ma convochi subito i rettori, i sindacati e l’ordine dei medici perché comprenda le ragioni delle università pubbliche e del territorio e se ne faccia carico".