La Link University porta a Macerata Odontoiatria. Ora è ufficiale, si parte in autunno

Ora la Link University ha fatto il passo decisivo dopo quello di tre settimane fa, quando aveva posto il suo pannello a Villa Cola. Adesso ha infatti emanato il bando per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria della Link Campus University sede di Macerata, via Martiri della Libertà n. 59 - in convenzione con l’Ast di Macerata. Nel sito dell’università privata si danno diverse notizie, a partire che le iscrizioni alle prove di ammissione per questo corso si apriranno alle 16 del 25 agosto e termineranno alle 16 del 29 settembre. I posti disponibili sono in tutto 60.

Il corso in Odontoiatria, si legge nel bando, è accreditato con Dm numero 363 del 17 aprile scorso. La prova di ammissione si svolgerà il 3 ottobre nella sede maceratese dove i candidati dovranno sostenere una prova scritta a risposta multipla che presenta cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una solo. In tutto sono 60 domande: quattro di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 5 di ragionamento logico e problemi; 23 di biologia; 15 di chimica; 13 di fisica e di matematica. La prova di ammissione avrà una durata di 100 minuti. Dal 7 ottobre verrà pubblicata la graduatoria di merito, in forma anonima utilizzando il numero di pre-matricola del candidato. Nel periodo tra le 16 del 7 ottobre e le 16 del 14 ottobre i candidati ammessi al Corso devono procedere alla immatricolazione solo con le modalità pubblicate nella pagina internet istituzionale del corso. L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata della retta.

L’arrivo dell’ateneo privato nelle Marche aveva destato molte critiche, a cominciare dai quattro rettori delle università statali, ma anche di politici e studenti. La Link University non ha mai voluto replicare alle critiche, ma questo bando significa che la strada è stata aperta considerando che c’è anche l’ok del Ministero al corso magistrale di Medicina e Chirurgia a Fano.