Link University a Macerata, quanto costa la retta. Via alle iscrizioni

Macerata, 17 settembre 2025 – Muove i primi passi a Macerata il nuovo corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria della Link University, l’ateneo privato con sede a Villa Cola e al centro di numerose critiche da parte di esponenti politici d’opposizione e dello stesso personale dell’università pubblica, tra rettori e professori delle Marche. L’edificio, in viale Martiri della Libertà, si avvia alla fine della ristrutturazione interna e sarà aperto dalle prossime settimane, pronto ad accogliere le lezione frontali di studenti e studentesse.

Lunedì scorso la sede è stata aperta ufficialmente, ma il punto d’inizio effettivo sarà il test d’ammissione in programma il 3 ottobre: sessanta sono i posti disponibili per il primo anno di corso (55 posti per i candidati di paesi UE e non UE stabilmente residenti in Italia, cinque per i candidati dei paesi non UE residenti all’estero, come si legge dal sito internet della Link), coperti proprio grazie all’esito dell’esame iniziale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 29 settembre: al momento il numero di iscritti si aggirerebbe attorno alle 35 unità, con prospettiva d’aumento fino a fine mese. Regolare sarà poi l’organizzazione delle lezioni, divise in due semestri, e degli esami, svolti al termine di ognuno: il tutto sarà in presenza.

Per il corso di Odontoiatria, la tassa annuale è di circa 20mila euro, con riduzioni previste per i residenti della regione Marche: in particolare, la riduzione del 20% sul costo della retta per i residenti nella provincia di Macerata; riduzione del 20% sul costo della retta per i residenti nelle aree colpite dal sisma 2016, e del 10% per tutti gli altri residenti nella regione.

Rispondendo alle critiche dell’ultimo periodo, è stata la stessa Link University, nei giorni scorsi, a precisare il motivo della scelta dell’apertura di nuove sedi nelle Marche – oltre a Macerata, anche Fano vedrà a breve l’inizio ufficiale delle lezioni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia –, che ha l’obiettivo di rafforzare l’offerta accademica sanitaria della regione e formare i futuri professionisti negli ambiti della medicina e dell’odontoiatria. Un’università che, come sottolineato dalla stessa Link, "si finanzia esclusivamente con le rette degli studenti, senza sottrarre neppure un euro dal finanziamento pubblico (FFO) a beneficio delle università statali. L’obiettivo primario dell’Università degli Studi Link è esclusivamente quello di offrire una formazione di eccellenza ai propri studenti, in un percorso volto a garantire valore ai corsi e ai contenuti proposti”. L’ateneo ha sedi anche a Roma, Napoli e Città di Castello; è in fase di accreditamento Anvur il corso in Medicina ad Ascoli.

"Nel 2024 la Link ha avuto settemila studenti tra corsi di laurea, master e corsi di perfezionamento, con 261 prof strutturati e 250 a contratto. per le nuove sedi marchigiani sono stati banditi concorsi per 52 posti, a fronte dei quali sono arrivate 280 domande di aspiranti prof”.