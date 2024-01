Linnik, giovane pianista pieno di talento

Un concerto di musica classica con un giovanissimo e talentuoso pianista di fama internazionale, vincitore del Premio Chopin al Concorso Internazionale Roma 2022. Questo l’appuntamento di domani, alle 18, con il musicista bielorusso Denis Linnik che si esibirà al Politeama di Tolentino, dopo essere stato ospite delle più prestigiose sale da concerto del mondo. Riconosciuto dalla critica internazionale come una delle personalità più interessanti della sua generazione, in questa occasione eseguirà le più belle pagine di Beethoven, Bartók, Chopin, Debussy e Schumann. Il concerto si aprirà con la "Sonata per pianoforte n. 13 in mi bemolle maggiore (op.27 n. 1)" di Beethoven, dedicata alla principessa Josephine von Liechtenstein. Proseguirà con la "Sonata per pianoforte sz. 80" di Bartók, considerata fra i migliori frutti del Novecento pianistico e, da alcuni, persino il capolavoro del compositore ungherese fra le composizioni per pianoforte. Poi sarà la volta della "Fantasia-Polacca op. 61" di Chopin, ritenuta una delle opere più moderne e all’avanguardia del suo genio, e della "Images I" di Debussy, testimonianza della ricerca espressiva che il compositore porterà a compimento nelle opere successive. Infine gli "Studi Sinfonici op. 14" di Schumann, una delle più grandiose pagine della musica romantica. Va poi evidenziato che Denis Linnik, classe 1995, ha partecipato negli ultimi anni a festival internazionali come ArtDIALOG (2022, 2021), Wien Modern (2021), SOLsberg (2021), 100% Classique (2021), Menuhin Gstaad Festival (2019). E ancora: è stato premiato in concorsi come Rome Piano Competition (I premio, Roma, 2022), Kiefer Hablitzel Music Prize (Zurigo, 2022), Orpheus Chamber Music Competition (con Camerata Rhein Trio, Prize winner, Winterthur, 2020), Cantú Piano e Orchestra Competition (I Premio e Premio del Pubblico, Cantú, 2018), Horowitz Piano Competition (V Premio, Kiev, 2017), Delphic Games (Medaglia d’oro, San Pietroburgo, 2016). I biglietti, a partire da 8 euro, sono disponibili al botteghino del Politeama (che aprirà tre ore prima dello spettacolo), oppure sul sito online www.politeama.org. Per info: telefonare al numero 0733968043.