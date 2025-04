"L’inno di Mameli e la bandiera mi hanno dato forti emozioni"

Ecco cosa hanno scritto alcuni studenti sull’iniziativa promossa dalla scuola e che ha riguardato il ruolo del Corpo degli alpini e le numerose azioni di cui è stato protagonista anche per portare aiuti alle popolazione colpite da calamità.

"È stato entusiasmante, questi incontri mi hanno permesso di entrare nei libri di Storia e capire come i grandi eventi abbiano bisogno di grandi interpreti".

Lorenzo Chiaramoni 3ªE

"Questi incontri mi sono piaciuti, ci hanno fatto riflettere sul senso della Storia e sul contributo che anche i cani hanno dato salvando vite e che anche per questo vanno amati e rispettati".

Claudia di Pietro

ed Eleonora Zilbeari 3ªE

"Ho apprezzato il dono della bandiera che rappresenta le nostre radici e che nonostante la globalizzazione in atto, resterà sempre nei nostri cuori".

Stefano Berardi 3ªE

"Ascoltando l’Inno di Mameli e la storia della nostra bandiera ho provato emozioni forti verso chi ha combattuto e lottato per la Patria durante le due Guerre mondiali".

Carlo Perfetti 3ªG

"Sono stati incontri molto utili: hanno fatto capire a noi ragazzi, spesso presi da mille pensieri e tante attività, che è importante conoscere e amare l’Italia e non dimenticare la sua Storia".

Arianna Staffolani 3ªG

"Sentire raccontare in modo semplice l’impegno degli alpini, uomini con un forte legame fra loro e con la montagna, per proteggere ed aiutare il nostro Paese nei momenti del bisogno, ci ha fatto riflettere e ci ha messo curiosità per la loro preziosa attività".

Giulia Migliorelli

e Xheni Simoni 3ªG

"L’ho ritenuto necessario perché ci hanno spiegato cose che in terza media sembrano scontate, ma non lo sono, come per esempio il valore della bandiera italiana".

Mia Tombesi, 3ªB

"Quello che mi ha colpito di più degli Alpini è il loro legame profondo con il territorio; un legame non solo fisico ma anche emotivo, che li distingue da altri corpi militari".

Ludovica Sileoni 3ªB

"La lezione che mi è piaciuta di più, tra i quattro interventi è stata quella sulla bandiera: la sua origine, il significato dei colori e i cambiamenti nel tempo. Apprezzabile un approfondimento della storia del nostro Paese. Il progetto degli alpini mi è sembrato molto interessante e necessario. Mi è piaciuta in particolare la giornata in cui raccontavano di come avevano addestrato i cani per lavorare con loro".

Mattia Scuffia 3ªB