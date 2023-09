L’Inps cerca casa a Civitanova: ecco i requisiti della sede

L’Inps cerca casa a Civitanova. Avviata dall’ente una indagine di mercato per cercare un immobile da affittare, per una durata minima di sei anni, e destinare a sede dell’agenzia territoriale. Il locale dovrà essere destinato a uso ufficio e avere una superficie massima di 325 metri quadrati, di cui 275 da adibire ad uffici dell’agenzia Inps più una porzione di circa 50 mq a uso archivio. Dovrà essere nuovo o ristrutturato, idoneo all’uso di ufficio pubblico, sotto i profili logistico, tecnico, tecnologico, impiantistico, con assenza di barriere architettoniche. Preferibilmente dovrà essere collocato al piano terra, nella zona centrale della città e, se in un altro quartiere, dovrà essere facilmente raggiungibile sia con i mezzi di trasporto pubblico che privato, e con la presenza nelle immediate vicinanze di aree di parcheggio pubbliche, preferibilmente gratuite. Il bando è pubblicato sul sito internet dell’Inps: www.inps.it - Avvisi, bandi e fatturazione – Gare – Ricerca di immobili – Avviso Pubblico ricerca immobile in locazione a Civitanova Marche, unitamente alla relativa modulistica, scaricabile. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al telefono 071-508524.