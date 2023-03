L’Inps è accessibile solo con l’appuntamento

Difficoltà di accesso agli uffici dell’Inps. E’ quanto lamentano gli utenti civitanovesi, che per poter beneficiare del servizio sono costretti alla prenotazione. Una pratica, quest’ultima, utilizzata in gran parte degli uffici pubblici nelle fasi più acute della pandemia da Covid, ma che con il ritorno alla normalità è stata abbandonata in diversi luoghi, dove si è tornati a garantire la fruizione completa. Non la stessa sorte, invece, riguarda i locali destinati della previdenza sociale, in piazza San Sergio Papa, dove "si riceve solo su appuntamento", come è scritto a mano e a caratteri cubitali su un foglio appeso alla vetrata. Un altro cartello indica invece le modalità della prenotazione: per telefono cellulare contattare lo 06164164, da telefono fisso rivolgersi al numero 803164. La procedura non rappresenta certo qualcosa di agevole per anziani e gente con difficoltà uditive, con l’ufficio che è aperto dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì. Ed è per questo che alcuni fruitori si sono lamentati, spesso illustrando il problema agli impiegati nei sindacati. Ci sarebbe, infine, un ulteriore metodo, probabilmente più ‘smart’: scaricare l’applicazione ‘Inps mobile’ ed effettuare direttamente dal portale le varie procedure. Ma se per qualcuno costituisce un impedimento procedere via telefono, figurarsi muoversi utilizzando un dispositivo di ultima generazione come lo Smartphone. Lo scorso aprile, un’utente dell’ufficio che aveva accompagnato la madre anziana postava le foto delle porte sbarrate sui social, con tanto di protesta. "Finché hai figli e nipoti hai speranza di farti ricevere, gli altri non so come facciano", scriveva la donna. Ma erano tempi diversi e le restrizioni del coronavirus erano ancora tutte in piedi. Tuttavia, a distanza di quasi un anno, poco o nulla è cambiato.

Francesco Rossetti