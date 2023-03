L’Inps "Invalidità ridotta, ma benefici mantenuti"

A proposito del nostro articolo del 18 marzo "Perde la vista all’occhio destro – ma l’Inps mi riduce l’invalidità", la direzione regionale dell’ente fa delle precisazioni. "La signora Fuscà ha presentato istanza di aggravamento di invalidità civile il 20 dicembre 2022 ed è stata visitata dalla commissione Asur il 13 febbraio. La commissione medico legale Inps ha provveduto alla validazione del verbale Asur, confermandone le valutazioni. Anche in questo caso il quadro clinico è stato rivalutato ex novo con riferimento a tutte le patologie in essere. La signora è stata inquadrata nella stessa fascia valutativa attribuita nella prima visita del 2021 (invalida ultrasessantacinquenne medio-grave, fascia 67-99%) e quindi con il mantenimento degli stessi benefici, a prescindere dalla percentuale indicata che è scesa dall’85% all’80%".

Non c’è nulla da aggiungere. Le precisazioni dell’Inps confermano quanto da noi scritto.