L’Inps rivendica 8mila euro a una commessa. Ma il credito è del 1991

"Meglio tardi che mai" recita un vecchio adagio, ma quando i ritardi sono eccessivi si entra nel mondo dell’assurdo. È il caso di cui è stata protagonista una civitanovese, Anna Maria, qualche giorno fa. Tornata a casa dal lavoro di commessa, nota che c’è posta nella cassetta, sbircia il mittente e preoccupata si chiede: "Che vorrà?" L’intestazione è infatti motivo di preoccupazione: Inps. I fogli nella busta sono zeppi di numeri; li scorre fino al totale di fine colonna e stramazza: l’Istituto di previdenza rivendica un credito di 8.072 euro di contributi che lei non avrebbe versato. Il lato singolare della vicenda è che il presunto credito risale al 1991, notificato all’interessata il 28 febbraio 2001. Anna Maria stenta a riprendersi: "8mila euro, e perché? E soprattutto dove li prendo?" Per quanti sforzi di memoria faccia, la donna non riesce a capire come possa aver maturato il debito, né ricorda che le sia stato notificato un atto simile prima. Decide quindi di rifugiarsi dal commercialista, il ragionier Giuseppe Tosoni, dove ritrova un po’ di serenità. "Non deve fare niente – la rassicura il professionista – soprattutto non pagare un centesimo perché dopo cinque anni scatta la prescrizione, e qui di anni ne sono passati più di venti". "La prescrizione – spiega poi Tosoni – è prevista dalla legge e confermata da diverse sentenze, tra cui quelle della Cassazione nel 2016 e altre ancora negli anni successivi". Si spera di chiudere presto la partita, quindi, ma resta il mistero di come l’Inps possa chiedere a un cittadino di risanare un debito in tempo abbondantemente scaduto. La palla adesso passa al ragionere Tosoni, che provvederà a redigere l’annullamento della notifica e di riconoscimento della prescrizione.

Giuliano Forani