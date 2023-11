"L’inquilino del piano di sopra". La commedia di Giulia Giontella

Sabato alle 21.15 al teatro Piermarini tornerà l’appuntamento con la prosa, stavolta con la pièce "L’inquilino del piano di sopra" della compagnia Teatro in bilico, testo e regia della camerinese Giulia Giontella, che propone una tenera e divertente commedia musicale che vede i protagonisti mossi e animati da una forza incontrollabile quale quella dell’amore. Lo spettacolo, una storia di amori intrecciati tra loro, è ambientato in un’atmosfera anni ’80 in una dimenticata periferia di una città americana, dove i giovani protagonisti frequentano una scuola serale diretta e gestita dalla professoressa Margaret Potter, donna sola e inaridita dalla vita. Gli alunni, annoiati e con una vita sostanzialmente vuota, trascorrono le loro giornate in attesa delle lezioni scolastiche della professoressa a cui partecipa anche il professore Edward Jones, segretamente innamorato di Margaret ma incapace di dichiarare i suoi sentimenti. In una brillante serie di eventi tra il comico e il drammatico, si cattura l’interesse del pubblico. Per biglietti e prenotazioni: 0737 85088 o Amat 071-2072439.

m. p.