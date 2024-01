"L’inquilino del piano di sopra". Teatro in Bilico in scena al Feronia

La compagnia amatoriale Teatro in Bilico torna di scena al Feronia di San Severino. L’appuntamento è per sabato, alle 21, per la presentazione del nuovissimo spettacolo dal titolo "L’inquilino del piano di sopra", di cui Giulia Giontella firma testo e regia, Gian Domenico Negroni le scenografie, Ilaria Battaglioni, Rossella Campolungo e Giulia Giontella le coreografie. Per gli abbonati alla stagione dei Teatri di Sanseverino è previsto un prezzo d’ingresso ridotto.

Lo spettacolo è ambientato in una atmosfera tipicamente anni ’80 in una dimenticata periferia di una città americana. I protagonisti frequentano una scuola serale diretta e gestita dalla professoressa Margaret Potter, donna sola e inaridita dalla vita. Gli alunni vivono una vita annoiata e trascorrono le loro giornate in attesa delle lezioni scolastiche della professoressa a cui partecipa anche il professor Edward Jones, segretamente innamorato di Margaret. Tanti protagonisti, ognuno diverso dall’altro e sarà una gara di ballo internazionale per dilettanti a provocare un grande sconvolgimento al ritmo lento e noioso delle loro giornate e trasformerà un po’ tutti i personaggi. Ma il cambiamento nella storia e nella scuola ci sarà quando irromperà la figura, apparentemente scombinata, di Sandy, una donna dalla vita rocambolesca e contraddittoria, che troverà in Suor Amelia, l’insegnante di religione della scuola serale, dal carattere verace e impetuoso, una guida e un supporto che, alla fine, porterà tutti sulla giusta via non senza qualche protesta e tentativo di ribellione. La tranquillità della scuola inoltre verrà messa in crisi dall’arrivo di due nuove allieve, dette "le terribili", a causa del loro passato e del loro presente a dir poco delinquenziale, che entreranno di prepotenza nella vita della classe sconvolgendo tutti. E poi personaggi misteriosi come la bidella o l’inquilino del piano di sopra che, di nascosto, tesse le fila e muove le scelte dei personaggi per poi rivelarsi, inaspettatamente, prendendo parte attiva alla storia e trasformando in meglio la vita di tutti con un finale davvero a sorpresa.