L’inquinamento a Civitanova: Saltano ancora le reti in spiaggia

Dovrebbe proteggere i bagnanti dall’area della spiaggia inquinata piegata a terra, ma in questi giorni è piegata a terra la recinzione installata dal Comune e non è la prima volta che succede. Non è isolato, come dovrebbe, il tratto dell’arenile inquinato da sostanze cancerogene – tra queste il mercurio (volatile) – che creano una situazione di pericolo per la salute pubblica, fatta emergere dalla relazione del geologo Luciano Taddei con sondaggi che hanno costretto il Comune ad emanare, il 7 giugno, una ordinanza per impedire l’accesso su due zone della spiaggia antistante il Tiro a volo, e per vietare di distendersi in terra a chi frequenta il parco fluviale, una situazione estesa ai terreni circostanti il percorso della pista ciclabile. Su tutta quest’area il documento scientifico ha evidenziato la presenza di una contaminazione grave, tale da richiedere i provvedimenti urgenti anche se, sebbene il documento porti la data del gennaio 2023, l’amministrazione comunale ha agito a giugno, cinque mesi dopo. Non c’è invece ancora traccia delle recinzioni che dovevano garantire la protezione delle aree che costeggiano la pista ciclabile e per ergere le quali la giunta comunale aveva deliberato una spesa di 80.000 euro. Al momento non è stata installata e le informazioni sono affidate a cartelli di divieto di stendersi sul terreno e di contatto con il terreno. Su questa vicenda, che tocca la salute pubblica, è forte la polemica politica le opposizioni che accusano l’amministrazione comunale di aver agito in ritardo e con sistemi non adeguati, e il sindaco che ha invece rimproverato le minoranze di fare allarmismo. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha peraltro affidato due incarichi, uno tecnico e uno legale, per riesaminare la questione da un punto di vista scientifico e da un punto di vista giuridico.

