L’inquinamento torna in aula senza Ciarapica

di Lorena Cellini

Stasera in consiglio comunale torna la spina dell’inquinamento dell’area fluviale e potrebbe irrompere anche il problema degli asili nido chiusi senza preavviso, tema bollente degli ultimi giorni. Una seduta calda convocata (alle 21) per smaltire interrogazioni e mozioni: tra queste il cantiere infinito Norma Cossetto sul lungomare sud e, soprattutto, la questione della contaminazione della zona della ciclabile del Chienti con l’accusa dell’opposizione al sindaco di aver emesso tardi l’ordinanza di divieto. Fabrizio Ciarapica non ci sarà: è in vacanza fuori Civitanova, e Mirella Paglialunga (Per Civitanova) attacca: "Alla conferenza dei capigruppo un consigliere di maggioranza ha riferito che il sindaco non sarà presente in aula, ma che si farà rappresentare. Non presentarsi per dare risposte sulle misure di prevenzione e protezione da lui adottate per la salute pubblica sarebbe da non credere". Intanto, firmata da tutti gli esponenti dell’opposizione di centro sinistra, è stata inoltrata una lettera al prefetto in relazione a quanto accaduto nell’ultima seduta consiliare e proprio in relazione alla discussione di una interrogazione urgente sulla contaminazione nell’area del Chienti. Sotto accusa il comportamento del presidente del consiglio Fausto Troiani e del segretario generale Sergio Morosi per "aver impedito si leggesse il testo dell’interrogazione adducendo come motivazione quella della prassi", un modus operandi che per le opposizioni "avrebbe permesso al sindaco di non dare risposte ai gravi problemi sollevati". Dunque una questione di interpretazione del regolamento del consiglio comunale quella posta al prefetto di Macerata. Tra i punti in discussione anche la chiusura dell’ascensore del sottopasso Esso, fuori servizio da più di due settimane, e poi mozioni per la realizzazione del museo del mare (SiAmo Civitanova) e sulla gestione dei rifiuti (centrosinistra).