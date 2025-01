L’insegnante Scocco invitata in Liguria per "Che stella"

Le iniziative che hanno visto protagonisti "Li matti de Montecò" nell’ultimo mese hanno confermato la sensibilità e la bontà d’animo dell’associazione montecosarese. Dopo la visita al Salesi di Ancona, donando giochi e altro ai reparti di Psichiatria infantile, Pediatria e Oncoematologia e dopo aver sostenuto la campagna di Natale di Telethon, il gruppo folk è stato chiamato in Liguria. Monia Scocco, l’insegnante di saltarello, balli popolari marchigiani e suonatrice di organetto, è stata invitata a Genova per "Che stella – Il villaggio di Natale" curata dall’associazione Music for Peace. Per accedere bisognava recarsi in loco con generi di prima necessità, poi consegnati a rappresentanti di Paesi che vivono in povertà o sono alle prese con le guerre. La Scocco è stata espressamente invitata dal giornalista Claudio Gambaro e ha presentato il libro "Un salto nel folklore", una delle pubblicazioni scritte da Li Matti de Montecò.