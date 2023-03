L’intelligenza artificiale nelle imprese

"Come l’intelligenza artificiale cambia imprese e lavoro" sarà il tema al centro del seminario gratuito promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo con il Digital Innovation Hub Confartigianato Marche, mercoledì alle 17 nella sede Confartigianato di Macerata (via Pesaro 21). Si parlerà di tutti gli aspetti dell’intelligenza artificiale che riguardano il mondo delle imprese. Interverrà il prof Emanuele Frontoni, docente di Computer Science dell’Università di Macerata e vicecoordinatore del laboratorio Vrai, uno dei maggiori esperti di AI in ambito europeo e mondiale. I partecipanti potranno ascoltare le esperienze di imprese che hanno già iniziato a introdurre applicazioni di intelligenza artificiale. Il servizio contributi e bandi di Confartigianato farà una panoramica sugli strumenti finanziari a sostegno della ricerca e innovazione nelle imprese. Interverranno anche Sara Servili, presidente gruppo di mestiere Ict Confartigianato Imprese, Andrea Carpineti, co-founder Future Fashion srl – 3D Solution, Mauro Parrini, operations manager Simonelli Group, Francesco Caporaletti, marketing specialist Grottini Lab. Coordina l’incontro Giuseppe Ripani di Confartigianato Imprese. Per iscriversi basta compilare il form sul sito di Confartigianato.