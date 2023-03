L’intelligenza artificiale studiata da Rogante consigliata all’estero

L’intelligenza artificiale applicata allo studio. La cosa funziona, il modo è rivoluzionario ed è stato inventato da Massimo Rogante, ingegnere esperto di nucleare, già riconosciuto come "Marchigiano dell’anno" e recentemente, insignito del premio “Città, Cultura, Solidarietà” istituito dall’associazione Arte. Un metodo di studio rivoluzionario che si sviluppa in cinque fasi ed è basato su ricerche scientifiche, ispirato da un meccanismo d’apprendimento simile appunto a quello dell’intelligenza artificiale. A riconoscerne la validità, la rivista scientifica Interdisciplinary Description of Complex Systems, che ha di recente pubblicato un articolo riguardante tale metodo. Oltre a Rogante, ha firmato la pubblicazione Claudio Santelli, che ha aggiunto al “Metodo Rogante” un contributo riguardante la neurobiologia dell’apprendimento e della memoria. Il metodo, secondo gli autori, è applicabile agli studi superiori e a quelli universitari. Tra gli ’ingredienti’ necessari per ottenere massima efficacia del metodo, una sana alimentazione, buona qualità del sonno e uno stile di vita corretto, per favorire la forma psicofisica e prestazioni cognitive ottimali.