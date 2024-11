"L’intervalliva è fondamentale. Ma tuteliamo le nostre aziende"

"L’intervalliva Tolentino-San Severino è un’opera fondamentale che riguarda il nostro territorio; tuttavia, da troppo tempo, girano voci insistenti sul fatto che la stessa arriverebbe a Tolentino esattamente in corrispondenza dell’uscita ovest, dove insistono due attività, l’autolavaggio e la Talamonti. Le voci riguardano il rischio che soprattutto la Talamonti debba essere mandata via, una realtà presente sul territorio tolentinate dal 1998". Il consigliere del gruppo misto (prima in maggioranza) Antonio Trombetta solleva la questione: "Mi sta molto a cuore, si tratta di un’azienda fondamentale da sempre, ma soprattutto in questo momento di ricostruzione", evidenzia, aggiungendo che conta 14 dipendenti, 36.000 tonnellate di lavorazione materiale annue (materiali edili, legno di tutti i tipi, vetri, infissi) e 3.900 clienti ed elencando le varie attività che svolge, dal trattamento del cartongesso al compost. "Trovo assurdo che il Comune, nella persona del sindaco (Mauro Sclavi, ndr), non abbia speso una parola per tutelare questa azienda – continua Trombetta –, ma abbia preferito recarsi alle sette di mattina all’impianto per dire che sarebbero arrivati a fare i sondaggi, propedeutici al trasferimento dell’attività, senza tra l’altro nessuna comunicazione ufficiale in merito e senza aver avviato alcun tipo di confronto con la stessa. Farò di tutto per mettere a disposizione le mie competenze e conoscenze affinché si tuteli un’importante attività produttiva del territorio. Darle addosso significherebbe bloccare la ricostruzione. Da molto tempo ho iniziato a stare vicino a questo come a molti altri imprenditori. Non mi fermerò di certo adesso. Fare il sindaco significa conoscere il territorio e chi lo abita, ma anche chi contribuisce ad apportare ricchezza allo stesso, senza penalizzare opere fondamentali per lo sviluppo. Mi auguro che possa parlare anche il titolare dell’azienda affinché si possa rompere questo muro di silenzio che l’amministrazione comunale ha deciso di alzare su una questione fondamentale".