L’intossicazione in gita. Rientrati gli ultimi studenti. Ora indaga anche il Nas

Dopo una notte difficile a causa di un’intossicazione alimentare, gli studenti dell’istituto Mattei di Recanati sono finalmente tutti rientrati a casa. L’episodio si è verificato durante un viaggio d’istruzione a Paestum e ha coinvolto 68 studenti di vari comuni maceratesi e anconetani, e alcuni docenti accompagnatori oltre all’autista del pullman: tutti hanno accusato sintomi compatibili con un’intossicazione alimentare nella notte fra mercoledì e giovedì. Dopo aver visitato le Grotte di Pertosa e pranzato nelle vicinanze, il gruppo si è trasferito in un albergo di Capaccio Paestum dove ha cenato. Poco dopo, diversi ragazzi hanno iniziato a sentirsi male, spingendo i docenti ad allertare il 118 e i carabinieri. Il comandante della stazione ha, quindi, attivato l’intervento della Asl e dei Nas per i dovuti controlli. Sul posto sono giunte anche alcune ambulanze: il personale del 118 ha visitato i ragazzi, ma, per fortuna, non si è reso necessario alcun ricovero. Gli studenti, che non hanno manifestato sintomi, sono rientrati subito, mentre gli altri sono rimasti nella struttura in attesa di riprendersi.

Un primo gruppo di 50 studenti ha fatto ritorno a Recanati già nella giornata di giovedì, dopo aver superato le fasi acute dell’intossicazione. Ad attenderli all’arrivo, oltre ai genitori, anche la dirigente scolastica Antonella Marcatili. I restanti 18, che avevano necessitato di maggiori cure per disidratazione e altri sintomi debilitanti, hanno potuto viaggiare solo nella giornata di ieri, dopo essere stati dichiarati idonei al trasferimento dal personale medico. Anche un docente ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. L’intossicazione ha provocato sintomi come vomito e diarrea, costringendo alcuni studenti a sottoporsi a flebo di reidratazione direttamente in albergo per mancanza di posti disponibili negli ospedali locali. Il personale sanitario è intervenuto tempestivamente, allertato dai docenti accompagnatori, e ha monitorato costantemente le condizioni dei ragazzi. Anche se non vi è ancora una conferma ufficiale, si sospetta che l’intossicazione sia stata causata dalla cena consumata in un ristorante del luogo la sera di mercoledì. Uno degli studenti ha raccontato: "Abbiamo mangiato hamburger, patatine, pasta con panna e prosciutto. Non mi sono accorto di sapori strani". L’istituto Mattei ha rilasciato una nota ufficiale in cui ha rassicurato di aver mantenuto un contatto costante con le famiglie fin dalle prime ore dell’emergenza, fornendo aggiornamenti e supporto ai genitori preoccupati. Inoltre, la scuola ha assicurato la presenza di un medico in loco per monitorare gli studenti fino al loro rientro. Anche l’Ast di Macerata ha fornito supporto informativo e sanitario per garantire il benessere dei ragazzi e dei loro docenti. "Sempre nella giornata di giovedì – spiegano dalla scuola – massimo impegno è stato profuso per organizzare il rientro a casa di coloro che potevano affrontare il viaggio in condizioni di sicurezza. A seguito del parere espresso dal medico presente in loco, 18 studenti e tre docenti accompagnatori sono, invece, rimasti in hotel per un’ulteriore notte. Il loro rientro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Grazie al coordinamento tra scuola, autorità sanitarie e famiglie: il rientro è avvenuto in sicurezza e con la massima attenzione alla salute degli studenti". La dirigente Marcatili ha ringraziato "tutti coloro che hanno collaborato per gestire al meglio questa delicata situazione". Ora si muovono le autorità sanitarie e i carabinieri del Nas per accertare le cause dell’intossicazione.