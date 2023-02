L’intramontabile rocker Piero Pelù pronto a infiammare l’arena Gigli

E’ già arrivato il primo grande nome che riscalderà l’estate di Porto Recanati. Si tratta del famoso cantante e rocker toscano Piero Pelù, che si esibirà sul palco dell’arena Gigli il 27 luglio, alle 21. Il concerto è organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainmentin, con la collaborazione del Comune di Porto Recanati, che in questo modo si è assicurato un vero e proprio asso per la stagione estiva che verrà. D’altronde, sono passati pochi mesi dalla trionfale conclusione della lunga storia dei Litfiba, ma Piero Pelù non ha nessuna intenzione di arrestarsi.

Questa estate, infatti, il rocker toscano porterà tutta la sua storia musicale sui palchi dei festival e delle rassegne più prestigiose del nostro Paese, in un viaggio da nord a sud affiancato dalla sua band rinnovata: i Bandidos. Il tour prenderà il via il 7 luglio da Matera, per poi proseguire tutta l’estate in quello che si preannuncia come un tuffo nel rock lungo quarantatré anni, gli stessi anni che lo vedono attivo da performer di grande spessore sui palchi d’Italia e d’Europa. Ad accompagnarlo ci saranno, appunto, i suoi Bandidos: Alessandro "Finaz" Finazzo alle chitarre e voce, Valerio "Voodoo" Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc "Mitraglia" Martelli alla batteria, percussioni, sampless e cori, Dado "Black Dado" Neri al basso maggiorato e cori.

Con il loro aiuto, Piero Pelù immergerà il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e tra i classici del proprio repertorio, sia da solista che da frontman dei Litfiba.

Sin da adesso i biglietti si possono acquistare, online e nei punti vendita, sui circuiti TicketOne e Ciaotickets. Il primo settore numerato 59 euro, secondo settore numerato 55, terzo settore numerato 49, quarto settore numerato 45, gradinata non numerata 35. Per info: 0871 685020-085 54062.

g. g.