L’inverno demografico I morti doppiano i nuovi nati, provincia sotto quota 303mila

di Franco Veroli

Anche se qua e là c’è la crescita di qualche unità, i primi due mesi del 2023 confermano in provincia la tendenza al calo della popolazione: a fine febbraio i residenti sono 302.923, 323 in meno rispetto ai 303.246 di fine dicembre. Se si va avanti di questo passo per l’intero anno, c’è il rischio di lasciare sul campo poco meno di duemila abitanti, come ormai accade da diverso tempo. Questo lo scenario che appare dai primi rilevamenti mensili demografici dell’Istat, con alle spalle un quadriennio pesante: a fine dicembre 2019 i residenti erano 310.815, quasi 8mila in più (7.892) rispetto alla situazione attuale. Entrando nel dettaglio, tra gennaio e febbraio sono stati registrati 297 nati, neppure la metà di chi ha lasciato questo mondo: i morti, infatti, sono stati 702, un saldo naturale negativo di 405 persone. Segno meno (-49) anche per il saldo migratorio interno, cioè tra quelli che hanno lasciato la provincia per un’altra area dell’Italia e quelli che da altre province o regioni sono invece venuti a vivere qui. È positiva, invece, la differenza tra emigrati e immigrati con riferimento all’estero: da paesi stranieri sono arrivati in 386, mentre sono stati 143 quelli che hanno lasciato la provincia per andare fuori dall’Italia: + 243. Ma, come si capisce, neppure l’immigrazione, ormai, riesce a compensare il processo di denatalità. Le città più grandi mantengono a fatica una popolazione sostanzialmente stabile: Civitanova in due mesi ha perso 28 abitanti, Macerata 16, Recanati 25, San Severino 31, mentre Tolentino fa registrare un calo di 61 abitanti. Sostanzialmente stabili i residenti a Potenza Picena e Porto Recanati e anche quella di diversi centri più piccoli. Della denatalità si discute, ormai, quasi quotidianamente, tenuto anche conto del fatto che l’anno scorso l’Italia ha avuto un nuovo record negativo delle nascite, scese sotto quota 400mila (rispetto alle oltre 500mila di 15 anni fa).