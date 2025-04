L’inverno demografico. Macerata in risalita, Civitanova arretra ma resta la prima città

Il calo è più contenuto rispetto agli anni precedenti, ma non per questo rassicurante visto che tra il 2011 (anno di picco con 321.492 abitanti) e il 2024, la popolazione della provincia è diminuita di 19.183 unità: una vera e propria emorragia. I dati pubblicati ieri dall’Istat dicono che a fine 2024 i residenti sono 302.309 rispetto ai 302.993 registrati a inizio anno: 684 in meno. Un dato al quale si accompagna il crollo delle nascite: 1.801 in tutto (943 bambini e 858 bambine), 91 in meno rispetto al 2023, 314 in meno rispetto a quelli di cinque anni prima, nel 2019, il numero più basso degli ultimi 24 anni. Nello stesso tempo i morti sono stati 3.799, con un saldo naturale fortemente negativo (-1.998), compensato in parte dall’immigrazione dall’estero, che ha portato in provincia 2.619 persone, ma con 1.313 maceratesi che hanno lasciato la nostra terra (+1.306).

Il saldo migratorio interno, tra chi si è trasferito in altri comuni italiani e chi si è invece iscritto all’anagrafe dei comuni maceratesi, presenta una differenza positiva di appena otto unità: in pratica tanti se ne vanno, tanti ne arrivano. A quasi nove anni dal terremoto che, sia pure insieme ad altri fattori, ha costituito un vero spartiacque, non sembra ancora esserci una inversione di tendenza, anche se qualche timido segnale positivo si coglie. Nello scenario generale, infatti, 14 comuni su 55 registrano il segno più: Porto Recanati, che presenta in assoluto il valore di crescita più alto (+124 abitanti), seguita da Macerata con un significativo incremento (+85), Treia (+36), Loro Piceno (+22), Caldarola (+16), sono quelli con i numeri migliori. Tutti gli altri vanno a passo di gambero, a partire da Tolentino che registra un vistoso calo di 175 abitanti, seguita da Cingoli (-99), Montecassiano (-66), Camerino (-63), Castelraimondo (-50), Civitanova (-50), Recanati (- 43), Potenza Picena (-37), Mogliano (-36), solo per citare i più importanti. È chiaro che i due fattori che maggiormente pesano sono il saldo naturale e quello migratorio (estero e interno), ma questi sono legati alle opportunità di lavoro, al costo delle abitazioni, e tanto altro. Il caso di Civitanova, che dopo tanti anni di popolazione in aumento vede diminuire i suoi residenti (-50), ad esempio, è legato anche alla crescita continua da molti anni a questa parte (anche se nel 2024 è stata minima), della vicina Montecosaro, dove gli immobili costano meno e dalla quale si può facilmente raggiungere la città rivierasca.

Resta intatto il problema dell’entroterra, dove tranne rare eccezioni e con aumenti davvero modesti, continua lo spopolamento che, in proporzione, colpisce soprattutto i centri più piccoli: non è la stessa cosa, per capirci, la perdita di 19 abitanti a Pollenza, che ne conta in tutto poco meno di 6.200, e la perdita di 21 abitanti a Visso, che ne conta in tutto 931. La tendenza alla denatalità non è solo un problema della nostra provincia dove, però, si somma a tante altre difficoltà. Ma questo lo si sa da tempo, e non è certo la prima volta che ci occupiamo di questo "fenomeno". A ogni periodica rilevazione seguono dichiarazioni preoccupate e si annunciano impegni, ma spesso, poi, non succede nulla di veramente rilevante. Probabilmente perché non c’è la capacità di ripensare lo sviluppo di quella che un tempo era "la terra delle armonie".