L’inverno tra musei e biblioteche. Come cambiano gli orari d’apertura

I musei settempedani e la biblioteca comunale Francesco Antolisei cambiano gli orari d’apertura con l’arrivo dell’inverno. Da dopodomani, la biblioteca civica sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Nel pomeriggio le aperture saranno limitate alle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0733.641313 o scrivere all’indirizzo e- mail biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it.

Il museo dell’Arte Recuperata - MARec a palazzo Vescovile, in via Cesare Battisti, sarà aperto dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il lunedì sarà chiuso, eccetto i festivi. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0733.020237 o scrivere a beniculturali@arcidiocesicamerino.it. Il museo della Guerra, dedicato alla seconda guerra mondiale e in particolare alla Campagna d’Italia allestito a palazzo Servanzi Confidati in via Cesare Battisti, da dopodomani sarà aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Dal martedì al venerdì sono previste visite solo su prenotazione; chiuso il lunedì (eccetto i festivi). Per prenotazioni contattare la Pro Loco al numero 0733.638414 o via e-mail a proloco.ssm@gmail.com.

Il museo MUS.E.T. Museo del Territorio e dell’Elettricità in viale Bigioli 126 e in via Borgo Conce 15 sarà aperto il venerdì dalle 15 alle 18. Dal martedì alla domenica e nei giorni festivi le visite saranno possibili solo su prenotazione. Chiuso il lunedì (eccetto i festivi). Per prenotazioni contattare la Pro Loco al numero 0733.638414 o via e-mail a proloco.ssm@gmail.com oppure l’I.C. “Tacchi - Venturi” al numero 0733.638377. La Galleria d’Arte Moderna a palazzo Comunale, in piazza del Popolo 45, sarà infine aperta per visite dal martedì alla domenica e nei giorni festivi esclusivamente su prenotazione. Chiuso il lunedì (eccetto i festivi). Le prenotazioni vanno effettuate con almeno 24 ore di anticipo, contattando la Pro Loco al numero 0733.638414 o scrivendo a proloco.ssm@gmail.com.