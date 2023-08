L’inviato speciale del governo per il clima a Civitanova: ricevuto da Ciarapica

Francesco Corvaro nominato dal governo inviato speciale per il cambiamento climatico. Dopo l’incarico, annunciato con un’intervista nelle nostre pagine nazionali, ecco il ricevimento in Comune. Infatti, Corvaro è nato nel 1978 a Jesi, ma è residente a Civitanova. Ecco così la gioia del sindaco Fabrizio Ciarapica: "Un civitanovese in un ruolo così importante non può che renderci orgogliosi – ha detto il primo cittadino –. Una nomina di spessore, anche in virtù del peso e dell’importanza che il governo attribuisce alla sfida dei cambiamenti climatici. Siamo certi che il suo contributo sarà rilevante a fronte delle competenze nelle energie rinnovabili, mobilità sostenibile e valutazione dell’impatto ambientale acquisite in tanti anni di esperienze". Corvaro, laureato in ingegneria meccanica nel 2002, è professore associato in Fisica tecnica industriale presso il dipartimento di ingegneria industriale e scienze matematiche dell’università Politecnica delle Marche, e ha esperienza nei settori della transizione energetica ed ecologica e del cambiamento climatico; rappresenterà l’Italia ai negoziati internazionali che riguardano le politiche ambientali. Per l’esperto, questo non è il primo contatto con il mondo politico: dal 2021 è membro della struttura commissariale per il sisma 2016 della presidenza del Consiglio, in qualità di esperto del settore energetico. Nel 2022, poi, è stato nominato membro del Comitato consultivo sulle politiche energetiche regionali delle Marche.