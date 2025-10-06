Lionetti: "In campo con il coltello tra i denti"

"Tutte le partite di questa stagione saranno complicate: dovremo entrare in campo con determinazione, con il coltello tra i denti, per competere al massimo livello sin dal primo punto". Valerio Lionetti, coach della CBF Balducci Macerata, si rivolge alla squadra che oggi alle 20.30 riceverà la visita di Cuneo nella prima giornata del campionato di volley femminile di A1, tutti match che si giocano in contemporanea. Subito una sfida importante per la nepromossa formazione maceratese che deve iniziare ad accumulare punti chiave per la salvezza, approfittando anche del fattore campo in un Fontescodella chiamato in questa stagione in A1, ancora di più, a sostenere le arancionere in gran numero, come visto nelle finali promozione nello scorso aprile. "Affrontiamo - dice Lionetti - una squadra con diverse soluzioni nel roster, quindi difficile da studiare proprio perché può contare su grande disponibilità soprattutto delle bande e anche delle centrali. È un gruppo che gioca già molto bene e non sarà semplice affrontarlo".

Oggi il botteghino del Fontesocodella sarà aperto dalle 18. Le piemontesi sono allenate da Francois Salvagni che dovrebbe affidarsi all’esperta regia di Noemi Signorile (in alternativa l’ex maceratese Safa Allaoui) in diagonale con l’opposta Bintu Diop, protagonista della finale promozione in A1 da avversaria arancionera con Messina. Al centro la statunitense Jaelyn Keene insieme con la ceca Ela Koulisiani (con l’alternativa Agnese Cecconello), in banda l’altra atleta USA Erika Pritchard assieme alla slovena Masa Pucelj, pronta anche la cubana Jessica Rivero. Il libero è Anna Bardaro, ex Conegliano. L’esperta palleggiatrice Noemi Signorile avverte le compagne: "Non sarà facile contro Macerata: giocheremo contro una neopromossa, dopo una lunga trasferta ed in un palazzetto nuovo. Loro vorranno far vedere quello di cui sono capaci, quindi sarà una partita difficile".

Per Macerata una partita ricca di insidie in un campionato di altissimo livello per la presenza di campionesse di livello mondiale e proprio per questa ragione è indispensabile che le ragazze possano avere quella spinta dal pubblico necessaria per superare i momenti difficili.