Lions Club accanto ai diabetici

Anche quest’anno ha riscosso pieno successo l’iniziativa del Lions Club Matelica in occasione della giornata mondiale contro il diabete e la raccolta degli occhiali usati. Infatti, alcuni giorni fa al centro commerciale La Sfera, i volontari del Lions Club, affiancati dalle dottoresse Natalia Busciantella e Giulia Cartechini dell’ospedale di Camerino e da altri aiutanti, hanno effettuato in tre ore circa 160 screening a passanti ed acquirenti del centro commerciale, che volontariamente si sono voluti sottoporre ai test. Molto soddisfatti i soci del Lions Club che hanno ringraziano "l’amministrazione comunale per il patrocinio, l’associazione Tutela Diabetici di Camerino per il camper offerto per le attività, le sempre disponibili dottoresse Busciantella e Cartechini, la mitica infermiera Mariolina, la parafarmacia La Margherita della nostra socia Paola Procaccini e Graziano Falsetti per averci fornito i gazebo. Si tratta di un piccolo, ma significativo contributo alla salute del nostro territorio. Noi Lions infatti siamo famosi per le nostre tante attività e guai se i club non facessero servizi di questo genere". m. p.