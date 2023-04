Lions Club Sferisterio, pacchi alimentari alle persone in difficoltà

Il Lions Club Macerata Sferisterio ha donato al Comune 30 pacchi alimentari con beni di prima necessità a lunga conservazione per sostenere persone e famiglie in difficoltà. A consegnare i pacchi il presidente del Club Narciso Ricotta e i membri del direttivo Giorgio Tombesi e Fulvio Del Monte. "Un gesto di vicinanza nei confronti di chi vive un disagio economico e un gesto di amore nei confronti della nostra comunità che apprezziamo molto", ha affermato l’assessore Francesca D’Alessandro ringraziando il Lions Club Macerata Sferisterio. "Riteniamo che la lotta alla povertà sia un impegno imprescindibile per chi come i Lions ha come scopo costitutivo quello di mettersi al servizio della comunità", ha detto Ricotta. Ora i Servizi sociali consegneranno i 30 pacchi alle famiglie individuate dall’assessorato.