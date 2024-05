L’ipotesi del ripescaggio. La Recanatese ci spera

L’uppercut subìto dalla Recanatese al 94’ della rocambolesca sfida di Pesaro non poteva non mettere l’intero ambiente al tappeto ma, per quelli che sono stati gli sviluppi dell’ultima settimana, è stato, per restare in ambito pugilistico, un k.o. devastante… ma non definitivo. L’effetto del "montante" di Pucciarelli è durato lo spazio di una notte, poco più: le riflessioni, accompagnate inevitabilmente da un’amarezza infinita per un verdetto che, guardando al complesso della stagione, si ritiene immeritato, hanno portato alla decisione comunque di reagire e rialzarsi. Ce lo ha confermato sabato lo stesso patron Adolfo Guzzini che per primo, d’altronde, a poche ore dalla turbolenta gara del "Benelli" ribadì come le strade della riammissione o del ripescaggio saranno percorse con tutta la determinazione possibile per continuare l’esperienza tra i professionisti. In attesa della prima "deadline" fissata per martedì 4 giugno quando le società aventi diritto dovranno aver completato l’iter dell’iscrizione, nel club giallorosso si lavora "a pieni giri" per completare tutti gli adempimenti previsti. Chiaramente gli addetti ai lavori guardano, con la massima attenzione, a quanto succede in giro per lo Stivale dove non ci sono le situazioni drammatiche che avevano caratterizzato alcune estati recenti ma, a poco più di una settimana dalla scadenza imposta dagli organismi preposti, esistono delle sofferenze acclarate per le quali una soluzione a breve termine appare, a dir poco, problematica. Parallelamente a questo, non si può non analizzare quant’è successo in casa giallorossa durante un campionato nel quale si è retrocessi con tre giocatori che hanno realizzato da soli 29 reti. Le potenzialità di questa squadra erano nettamente superiori al terz’ultimo posto finale ma due fattori hanno provocato il patatrac: il pessimo rendimento della difesa, tra le peggiori dell’intera categoria e quel clamoroso tunnel nero imboccato a dicembre, con alcune avvisaglie che sono state probabilmente sottovalutate e terminato a febbraio inoltrato con una graduatoria che nel frattempo era diventata drammatica. Per questo, prima di ripartire e a prescindere dalla categoria, sarà necessario che venga recitato il "mea culpa, mea maxima culpa", perché comunque, sul campo, è Serie "D" e l’organico 2023/24 della Recanatese era di ben altro livello.