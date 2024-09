Lippi in pensione, la vita tra scuola e politica

Festeggerà la prossima domenica da pensionato il professor Leonardo Lippi, in quiescenza da settembre. Cingolano, 67 anni, laureato in scienze agrarie, Lippi ha concluso la lunga operatività didattica nell’alberghiero Varnelli, in cui dal 1995 è stato primo collaboratore della dirigente, assolvendo le funzioni di vice-preside. Lippi è stato poi sindaco di Cingoli per due mandati dal 1995, presidente e commissario della comunità montana del San Vicino, consigliere comunale, assessore della Provincia, presidente e coordinatore dell’Anci Marche, consigliere regionale nel quinquennio 2005-10. Ora con la moglie Fiorella (nella foto) potrà iniziare la carriera di nonno in servizio permanente della nipotina Bianca. Gianfilippo Centanni