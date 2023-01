L’Ipsia cambia look: investito un milione

di Lorena Cellini

Terminati i lavori di ristrutturazione all’Ipsia ‘Corridoni’ di Civitanova. In quello che per tutti è l’istituto Villa Eugenia (diploma di Stato in manutenzione e assistenza tecnica), in tre anni è stato investito un milione di euro per interventi che hanno riguardato, tra fondi della Provincia e della Protezione civile, il miglioramento sismico (565.000 euro), la manutenzione dell’area esterna e degli spazi ginnici (130.000 euro) e gli infissi (300.000 euro). Nella sede di Civitanova, che conta un centinaio di iscritti, sono state sistemate anche le cinque aule, i cinque laboratori e la palestra interna, così come si stanno ultimando i lavori antincendio al terzo piano, ma la scuola è perfettamente operativa. Ieri, alla cerimonia di inaugurazione, presenti il dirigente scolastico Gianni Mastrocola, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Marco Ugo Filisetti, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Roberto Vespasiani, la consigliera provinciale con delega all’Edilizia scolastica Laura Sestili, l’assessore comunale Barbara Capponi, e i tecnici della Provincia che hanno coordinato i lavori. All’Ipsia Corridoni – tre sedi, a Macerata, Corridonia e Civitanova –, che forma figure professionali, l’agenzia Eduscopio ha riconosciuto il primo posto in regione per le possibilità di impiego post diploma. L’indice di occupazione è del 75% e dopo due anni dall’uscita dalla scuola il 14,1% dei ragazzi ha un contratto a tempo indeterminato, il 56,3% un contratto da apprendistato e il 29,7% temporaneo. Il 59% svolge un lavoro coerente con il titolo di studio. "Il tasso di occupazione dei ragazzi è altissimo – conferma Mastrocola – e all’uscita dal percorso scolastico sono quasi contesi". Anche Filisetti ha sottolineato "l’importanza di istituti che costruiscono offerte formative rispondenti alle richieste del sistema socio economico del territorio". La Sestili ha spiegato che "la Provincia ha portato avanti interventi sulle diverse sedi dell’istituto Corridoni e anche a Civitanova possiamo vedere una struttura rinnovata, dove i ragazzi potranno coltivare le loro professionalità ed essere pronti a rispondere alle richieste del mondo del lavoro".