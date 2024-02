L’Ipsia "Corridoni" ottiene dall’Europa l’accreditamento Erasmus

Consegnata all’Ipsia "Filippo Corridoni" di Corridonia la targa di accreditamento Erasmus da parte dell’Unione Europea: un marchio di eccellenza che ne attesta il lavoro e la dedizione alla qualità "Con grande soddisfazione desideriamo condividere con la comunità scolastica – hanno affermato dall’istituto – la targa ricevuta da parte dell’Indire e della Commissione Europea, attestante il prestigioso riconoscimento di Istituzione Scolastica Accreditata Erasmus+, con validità fino al 31 dicembre 2027. Un importante traguardo avvenuto dopo la presentazione di un Piano Erasmus approvato dall’Unione Europea, frutto di un grande lavoro di squadra, coordinato con entusiasmo e determinazione, il quale ha consentito di ottenere formale conferma della validità del Piano di Internazionalizzazione del nostro Istituto".

L’Accreditamento Erasmus+ è la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, inoltre prevede per i docenti la possibilità di seguire percorsi di jab shadowing (affiancamento lavorativo) e corsi strutturati di lingua presso scuole europee partner e nel corrente anno scolastico l’istituto beneficerà di borse in Germania e Finlandia.