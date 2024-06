Liquami in un tombino: "L’inquinamento è doloso"

La Capitaneria di porto ha chiesto al Comune di acquisire le immagini delle telecamere della video sorveglianza, per le indagini avviate per individuare l’autore dello sversamento di liquami nella rete delle acque bianche, responsabile della temporanea contaminazione dell’acqua del mare che ha costretto il sindaco a emettere un’ordinanza di divieto di balneazione sulla spiaggia nord entrata in vigore giovedì mattina. Sul fatto che si sia trattato di un atto doloso nessuno ha dubbi e gli inquirenti cercano qualcuno che, probabilmente dopo aver svuotato una fossa settica, si è liberato del materiale spurgato attraverso un tombino, evitando di portarlo in discarica e di pagare per lo smaltimento. L’area dello sversamento è stata circoscritta nella zona intorno a via Regina Elena, pieno centro. Sono intanto state portate a termine le operazioni di bonifica.

"Questa mattina (ieri ndr) già non c’era più traccia di macchie in mare. È stato completamente ripulito il fosso Maranello, così come le tubature che arrivano in mare ed è stato anche verificato che le acque fuoriuscite fossero pulite. Adesso dobbiamo aspettare l’esito dei campionamenti e delle analisi dell’Arpam per ripristinare, prima possibile, la balneabilità" spiega il sindaco Fabrizio Ciarapica, che ha dovuto firmare lo stop ai bagni proprio alla vigilia del primo week end di caldo estivo, con in prospettiva il pienone nelle spiagge. Il divieto di tuffarsi impatta su un vasto tratto del lungomare nord, lungo 680 metri, e interessa dieci stabilimenti balneari, dalla concessione numero 22 alla numero 32. I tecnici dell’Arpam anche ieri pomeriggio hanno effettuato prelievi nelle acque del litorale nord e oggi faranno lo stesso, campioni che vengono esaminati in laboratorio per testare la qualità delle acque. Appena gli esiti diranno che la carica batterica è rientrata nei parametri stabiliti dalla legge il sindaco potrà revocare l’ordinanza di non balneabilità, ma il timore è che ci vogliano almeno altre 48 ore.

L’allarme sversamento è scattato giovedì mattina, quando una grossa chiazza marrone, maleodorante, si è allargata davanti al delta del torrente Maranello, sul litorale nord. I liquami si sono dispersi in mare in grande quantità prima che si potesse porre rimedio attraverso il blocco del flusso e la bonifica, interventi effettuati dal personale dell’Atac e conclusi dopo diverse ore.