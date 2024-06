Liquami neri in mare, stop alla balneazione

Civitanova (Macerata), 6 giugno 2024 – Sversamento inquinante sul lungomare nord, all’altezza del torrente del Castellaro: sta per essere emessa dal Comune un’ordinanza di divieto di balneazione che resterà in vigore fino a quando non arriveranno i risultati delle analisi effettuate dall’Arpam e che verranno messe a confronto con i prelievi che sono in corso sul tratto di mare interessato. Sul posto personale della Capitaneria di porto di Civitanova, polizia municipale, tecnici del Comune e operatori Arpam. Si tratterebbe di liquami scuri, uno sversamento importante nelle condutture delle acque chiare che hanno portato le sostanze direttamente in mare creando un grosso danno ambientale, soprattutto ora che si è all’inizio della stagione estiva. Sono anche partite tutte le procedure per individuare il responsabile, e sembrerebbe che gli organi deputati siano già un pezzo avanti con le informazioni acquisite e che consentiranno di applicare le normative in vigore in ordine alle sanzioni previste dalla legge. Già avvisati anche tutti gli stabilimenti balneari coinvolti dall’ordinanza di divieto dei bagni.