"Liquidiamo l’azienda e poi ripartiranno i lavori al Divini"

Sembra vedersi la luce in fondo al tunnel per la ricostruzione dell’Itts Divini che dallo scorso novembre è di nuovo in una situazione di stallo. Ad annunciare la notizia positiva per l’intera provincia è stato il commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, nella mattinata di ieri al Marec. "Abbiamo sviluppato un dialogo molto proficuo con l’azienda, che ha tutta l’intenzione di portare a termine i lavori. Si è concluso anche il lodo arbitrale che si era innestato nella precedente gestione che ci dà precise indicazioni su cosa fare. Ora vogliamo agire in tempi rapidi, in modo che, una volta firmato l’accordo di liquidazione, nel giro di un anno si possa riconsegnare la scuola ai ragazzi e agli insegnanti". Ieri pomeriggio il commissario ha incontrato, insieme al sindaco Rosa Piermattei e al presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, il dirigente scolastico e gli insegnanti per fare il punto della situazione. Con il presidente del Maxxi si è anche fatto accenno al futuro del carcere di Camerino: "Non potrà essere restituito alla funzione carceraria".

g. g.